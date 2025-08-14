Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова

Вице-мисс «Россия 2017» и участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова умерла 12 августа в возрасте 30 лет. Об этом ТАСС сообщила гендиректор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Александрова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Ксения Александрова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В июле девушка попала в ДТП в Тверской области. С того момента она находилась в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с черепно-мозговой травмой.

Ксения Александрова начала работать моделью с 19 лет. В апреле 2017 года она представляла Москву на конкурсе «Мисс Россия 2017» и получила титул «1-я Вице-Мисс». В том же году представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная 2017». Перед жюри она предстала в платье с национальным орнаментом и кокошнике, но по итогу конкурса не вошла в топ-16 полуфиналисток.

К моменту участия в конкурсах красоты девушка уже окончила РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности «финансист», писала «Комсомольская правда». В 2021 году девушка сообщала в своих соцсетях, что защитила диплом по второй специальности («практическая психология») в МПГУ. В марте 2025 года девушка вышла замуж.

Полина Мотызлевская