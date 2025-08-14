В Екатеринбурге пройдут соревнования по легкой атлетике «Королева спорта 2025»

С 23 по 24 августа в Екатеринбурге на стадионе «Калининец» пройдет финал международных соревнований по легкой атлетике «Королева спорта 2025», сообщили в городской администрации.

В соревнованиях примут участие чемпионы мира и Европы, известные легкоатлеты из стран БРИКС и молодые спортсмены. За победу будут бороться более 270 сильнейших атлетов из России, Беларуси и Эфиопии.

На церемонии открытия выступит симфонический оркестр, зрителей ждут шоу-программа, розыгрыши призов и выступления известных музыкальных исполнителей.

«Королева спорта» — серия легкоатлетических турниров из 13 этапов, которые в течение сезона проходят в разных городах России. Екатеринбург будет принимать финал соревнований в третий раз — ранее финалы в городе прошли в 2023 и 2024 годах.

