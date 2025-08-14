Полиция выясняет обстоятельства гибели мальчика под колесами «КамАЗа» в Саратове

Полиция приступила к проверке по факту ДТП с погибшим несовершеннолетним в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 13:00 сегодня, 14 августа, напротив дома № 82 по ул. 6-й Динамовский проезд. Там водитель «КамАЗа» 1966 года рождения сбил 14-летнего мальчика.

Ребенок погиб на месте происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Прокуратура Заводского района Саратова поставила на контроль ход проведения проверки по факту ДТП. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. На место происшествия выехал прокурор Заводского района Артем Мурзаков.

Павел Фролов