Психологи работают с эвакуированными из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Мэр Ростова-на-Дону поручил направить психологов в пункт временного размещения для эвакуированных из поврежденных БПЛА домов. Пострадавших жителей города в больнице также навестит заммэра по социальным вопросам Виктория Чернышова.

Ростов-на-Дону был атакован беспилотниками утром 14 августа. По последним данным, ранения получили 13 человек, в том числе двое детей. Госпитализированы шесть человек, семеро — отправлены на домашнее лечение.

Повреждения при атаке на город получили 10 многоквартирных домов. Эвакуировали 212 человек, для них на базе школы №50 организован пункт временного размещения. Сейчас на месте падения БПЛА работают саперы. После этого комиссия приступит к оценке ущерба.

Полина Мотызлевская