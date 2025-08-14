ВМФ в 2026 году заложит еще два фрегата

В 2026 году планируется заложить два корабля проекта 22350. Об этом журналистам на «Северной верфи» сообщил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

Он отметил, что строительство двух фрегатов данного проекта «будет предусмотрено в следующей государственной программе вооружения» (цитата по ТАСС).

Корабли проекта 22350 - серия многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны. Проект разработан в петербургском Северном проектно-конструкторском бюро в начале 2000-х годов. Вооружение - пусковые установки противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», ЗРК «Полимент-Редут», торпедный комплекс «Пакет-НК», артиллерийская установка. На фрегате может базироваться вертолет Ка-27.