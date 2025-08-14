Пермская галерея может открыться в новом здании в сентябре

Пермская художественная галерея может начать работу в новом здании уже в сентябре. По информации издания «Новый компаньон», на первый месяц осени запланировано сразу несколько выставок. Одна из них — «Дом» — будет посвящена истории Пермской галереи и тех зданий, в которых она находилась в разные периоды. Вторая экспозиция будет посвящена открытию детского центра при галерее.

Отмечается также, что в октябре в новом здании откроется выставка Петра Субботина-Пермяка, посвященная 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Изначально ее проведение планировалось в Центральном выставочном зале. Эта выставка будет первым крупным проектом на территории нового здания. Куратором выступит искусствовед, замдиректора Всероссийского музея декоративного искусства Андрей Шаповалов.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Пермская художественная галерея готова заплатить 24,4 млн руб. за организацию перемещения музейных фондов из временного хранилища в новое здание на ул. Советской. Согласно объявленным торгам, к работам требуется приступить 1 июня 2025 года, завершить — 30 ноября 2025 года.

Строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории завода Шпагина началось весной 2021 года. Ранее галерея располагалась в здании Спасо-Преображенского собора. Сейчас коллекция Пермской художественной галереи находится во временном фондохранилище на территории завода «Телта». Открытие нового здания галереи запланировано в этом году.