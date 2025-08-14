В Екатеринбурге закроется ресторан Vietmon на улице Гагарина

Сеть ресторанов вьетнамской кухни Vietmon закроет точку на ул. Гагарина, 35 в Екатеринбурге, об этом основатель сети Ань Нгуен сообщил на странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ресторан на ул. Гагарина открылся 11 лет назад, на мероприятия по случаю его закрытия посетителей ждут в выходные 16-17 августа. Ань Нгуен также планирует запустить новый проект.

Первое кафе вьетнамской кухни Vietmon открылось в Екатеринбурге в 2014 году — в первую точку Ань Нгуен вложил 700 тыс. руб., во вторую — около 4 млн руб., она открылась весной 2017 года. Оба ресторана окупились за три месяца. Сначала это было заведение в формате стритфуда, но позднее трансформировалась в авторскую уличную вьетнамскую кухню. На данный момент работают четыре филиала, в их числе также точки на проспекте Ленина, 41, ул. Малышева, 36 и на ул. Павла Шаманова, 38.

Ирина Пичурина