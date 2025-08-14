Ксеноморфы рассказывают предысторию

Стартовал приквел культового научно-фантастического фильма ужасов 1979 года — сериал «Чужой: Земля». Действие разворачивается за несколько лет до событий оригинального «Чужого». Режиссером выступил Ной Хоули. Он известен по работе над сериалами «Фарго» и «Легион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Television Фото: 20th Television

По сюжету неопознанный космический корабль терпит крушение на Земле. Группа солдат поднимается на судно и обнаруживает там несколько форм инопланетной жизни. Одна из них — тот самый ксеноморф. Кинокритики и зрители уже хорошо приняли сериал. На портале iMDb рейтинг составляет 8,5 из 10 баллов, на агрегаторе рецензий Metacritic — 84 балла и пометка «смотреть обязательно». Уровень свежести на Rotten Tomatoes — больше 90% от критиков и около 80% от зрителей.

Впрочем, формат сериала не всегда подходит для адаптации фильмов ужасов, отмечает кинообозреватель Иван Трифонов. Но у шоу «Чужой: Земля» есть несколько преимуществ, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Риск колоссальный. "Чужой" всегда "продавал" зрителю замкнутые пространства, темные коридоры, ощущение, что выхода нет. А сейчас получается, что монстр приходит к нам домой. Телевидение, как мне кажется, диктует свои правила: чудовище придется показывать чаще, магия ужаса может несколько рассеяться.

Но взамен появляется поле для иных аспектов — философии про границы человека, синтетики, как в " Бегущем по лезвию", идеи переселения сознания. И здесь есть важный бизнес-момент. Для DisneyFX этот проект не просто творческий эксперимент, а тест новой модели работы со взрослыми франшизами. В кино "Чужой" — это всегда большие бюджеты, огромный риск. На стриминге ставки мягче, аудитория уже подписана. Если сериал выстрелит, возможно, Disney сможет выстроить мультиплатформенную модель, то есть часть истории рассказывается в сериалах, часть — в фильмах. Вырастет новое поколение поклонников, которые, возможно, не видели Сигурни Уивер в роли Элен Рипли, но вольются в эту киновселенную через современный формат благодаря новому сериалу».

Новый сериал «Чужой: Земля» не первая попытка рассказать предысторию киновселенной. С 2011-го вышла трилогия приквелов о ксеноморфах. Две картины получили смешанные отзывы критиков. А фильм 2017 года «Чужой: Завет» многие поклонники франшизы считают худшим в серии. Основные претензии касались сюжета, который оставил множество вопросов без ответа и включал в себя нелогичные или абсурдные повороты.

Однако последний фильм 2024 «Чужой: Ромул» был тепло принят как зрителями, так и критиками: 80% рецензий на сайте Rotten Tomatoes оказались положительными. Поэтому главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев считает, что успех прошлогодней картины — хорошая почва для выхода нового сериала: «Хорошо для перезапуска показал себя "Чужой: Ромул". В картине совсем иная концепция и новые герои. Но есть, конечно, и отсылки к самой первой части.

Были и неоднозначные отзывы по фильму, но он себя хорошо показал в прокате. Мне кажется, это вполне весомый аргумент для перезапуска франшизы. А учитывая, насколько неторопливо развиваются события в фильме, зачастую не хватает контекста, раскрытых персонажей, сериал, мне кажется, это вообще идеальный формат для этой истории.

Если отбросить всевозможные "Чужой против Хищника" и прочие фильмы, которые снимали за это время, то вселенная очень интересная. Это достаточно мрачное будущее, то, чего не хватает сейчас в настоящих фильмах. В основном это "Стражи галактики" или еще что-то яркое, светлое. Мне кажется, сериал — это очень хороший вариант для продолжения франшизы».

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов. Первые два уже можно посмотреть на платформах FX и Hulu, остальные будут выходить каждый вторник.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Мурыгина