Мишустин прибыл в Киргизию

Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Киргизию с официальным визитом, сообщает ТАСС. Он проведет переговоры со своим киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым. Премьеры обсудят укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Киргизии.

Также завтра господин Мишустин поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета. Там обсудят углубление интеграции в Евразийском экономическом союзе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, охраны природы и формирование общих рынков лекарственных средств и медицинских товаров.