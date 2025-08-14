На установку систем наблюдения на платных парковках Перми потратят 107 млн рублей

В Перми объявлен конкурс на право обустройства платных парковок общего пользования комплексами фото и видеофиксации. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен установить комплексы фото и видеофиксации на 13 парковках Перми, расположенных в тарифных зонах 101, 102, 201, 202, 302.

Наблюдение устанавливается для контроля за соблюдением правил пользования платными парковками и мониторинга уровня занятости парковочных мест. Установку техники требуется начать с 1 октября 2025 года и закончить к 28 января 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 107, 2 млн руб. Итоги конкурса подведут 5 сентября.