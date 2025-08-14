Правительство РФ выделит 1,4 млрд рублей на проекты в Омской области

По итогам рабочей поездки в Омскую область председатель правительства России Михаил Мишустин поручил поддержать в регионе реализацию проектов в здравоохранении и образовании. На эти цели из федерального бюджета будет выделено в общей сложности 1,38 млрд руб., сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Средства направят на реконструкцию и оснащение областного госпиталя для ветеранов войн. Минздраву и Минфину до 31 марта 2026 года предстоит выделить на эти цели 300 млн руб.

Кроме того, 214,8 млн руб. Минобрнауки направит в 2025 году в качестве целевой субсидии на оснащение главного корпуса Омского госуниверситета. Еще 865,6 млн руб. министерству необходимо выделить вузу до 2028 года на проведение капитального ремонта двух университетских общежитий.

Также по итогам поездки в Республику Алтай Михаил Мишустин дал поручение Минздраву, Минстрою и Минфину проработать возможность включения перинатального центра региона в число объектов, возведение которых пройдет за счет федерального бюджета. Глава Горного Алтая Андрея Турчак ранее сообщал, что концепция центра уже разработана.

Александра Стрелкова