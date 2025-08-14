В Башкирии ищут инвестора для производства катеров

Корпорация развития Башкирии разработала проект предприятия по производству малогабаритных судов в Агидели, сообщает пресс-служба ведомства. Объем инвестиций оценивается в 203,6 млн руб., а срок окупаемости — в 5,7 лет.

Потенциальным инвесторам предложено построить производственный цех и склад для сырья и готовой продукции площадью по 2 тыс. кв. м и административное здание площадью 100 тыс. кв. м. Планируемый срок строительства — два года. Общая площадь земельного участка составляет 7,1 га.

За год завод сможет производить 150 катеров и проводить 30 обслуживаний судов. Годовая выручка может составить 192,3 млн руб.

По словам генерального директора Корпорации развития Наиля Габбасова, судостроение — одна из перспективных отраслей, поддерживаемых государством, растет спрос на маломерные суда в связи с развитием внутреннего туризма. Агидель является портовой точкой региона, где скоро модернизируют речной порт, и производство судов здесь может сыграть важную роль и для самого инвестора, и для развития муниципалитета, отметил господин Габбасов.

Майя Иванова