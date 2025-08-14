В Пензе ищут подрядчика на ремонт системы оповещения при ЧС и пожаре за 3,6 млн

ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области» объявил аукцион на выполнение работ по капремонту системы экстренного речевого оповещения при ЧС и пожаре. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы с даты подписания договора до 31 октября 2025 года. Услуги оказываются по адресу: г. Пенза, ул. Антонова, стр. 39А, ДС «Олимпийский». Гарантийный срок на работы составляет не менее трех лет.

Извещение о закупке размещено 14 августа. Заявки принимаются до 21 августа. Начальная цена контракта — 3,59 млн руб.

Павел Фролов