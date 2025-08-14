«День рождения Сидни Люмета» отпраздновали в Выборге

В Выборге завершился 33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Главный приз конкурса игрового кино жюри во главе с продюсером и сценаристом Олегом Маловичко присудило фильму Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета». С выбором жюри совпало и мнение кинокритиков, в чьем рейтинге эта картина заняла первое место. Комментирует Юлия Шагельман.

Фото: ООО «АРТ-ЭРИЯ» Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» получил главный приз в Выборге

Полнометражный режиссерский дебют Рауля Гейдарова, показанный в основном конкурсе последним, сразу был похож на главного претендента на победу на фестивале. Но что еще важнее — он действительно оказался глотком свежего воздуха в программе, в этом году, увы, не радовавшей сильными работами.

«День рождения Сидни Люмета» — еще одна вполне традиционная история взросления с автобиографическими мотивами. 17-летний Дато (Артем Кошман) живет в поселке в Краснодарском крае с бабушкой (Джульетта Степанян) и дядей Анзором (Ян Гахарманов). Отец в его жизни, как часто бывает в нашем кино и в нашей действительности,— фигура умолчания, а отсутствие матери (Мариэтта Цигаль-Полищук) становится понятно, когда она появляется на пороге родительского дома после восьмилетней отсидки. Анзор продолжает линию родовых несчастий: он наркоман и мелкий преступник — и вскоре оказывается уже не за семейным столом, а на кладбище, которое Дато с бабушкой регулярно навещают.

Сам Дато мечтает вырваться и из поселка, и из роковой предопределенности, став кинорежиссером (у него даже день рождения в один день с великим Сидни Люметом, как и у Рауля Гейдарова). Однако на пути к исполнению мечты ему придется набраться жизненного опыта, так необходимого хорошему постановщику, хотя сам он, наверное, предпочел бы обойтись без некоторых его моментов.

Фильм, как часто бывает с дебютами, получился немного наивным, местами технически шероховатым, а в финале, пожалуй, слишком сентиментальным. Однако подкупает он не блестящим исполнением или свежестью сюжетных ходов (все они здесь вполне предсказуемые), а слаженной работой актерского ансамбля, искренностью интонации, мягким юмором и выразительной, точной в деталях атмосферой российского юга. Он, пожалуй, не затерялся бы и в более благополучном фестивальном контексте, но на нынешнем «Окне в Европу» ни жюри, ни критики просто не могли сделать другой выбор.

Специальные призы жюри с формулировками «За энергию на экране» и «За искренность и человечность» достались соответственно криминальной комедии Стаса Иванова «Геля» и драме Камилы Рамазановой «Встречные». Последняя удостоилась также особого упоминания жюри за актерский дуэт Дмитрия Куличкова и Виктории Тихомировой — они сыграли в картине заводского рабочего Гену, приезжающего навестить родные места, и продавщицу сельпо, которая была в него влюблена в юности. Их совместные сцены действительно были одними из немногих глубоких и правдивых во «Встречных».

Еще один специальный приз, «За смелость», жюри вручило режиссерскому дебюту Вячеслава Березовского «Делириум». Но если кому он и должен был достаться, то разве что актрисе Анжелике Неволиной, бесстрашно обнажающейся на экране в прямом и переносном смысле. Молодой режиссер отважился на работу с такими острыми темами, как женская сексуальность (которая его явно пугает), сексуализированное насилие и болезненные отношения матери и сына, да только соединил их в выморочном пастише, полном отсылок к Босху, Тарковскому и Ларсу фон Триеру и при этом абсолютно беспомощном как формально, так и содержательно.

Особое упоминание жюри, «За соединение миров», получила мелодрама Тины Баркалая «Жемчуг», также занявшая первое место в конкурсе «Выборгский счет», в котором фильмы из игрового конкурса «Окна в Европу» соревнуются с победителями других российских фестивалей, а призеры определяются зрительским голосованием. Выбор публики не удивил: плод российско-индийской копродукции «Жемчуг» — настоящий крауд-плизер. Здесь богатые тоже плачут, бедная сиротка вдруг поселяется в шикарном особняке, на экране предстают открыточные виды Тадж-Махала и Красного форта, а в финале все герои, которых играют в том числе звезды российского кино Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Сергей Гилев, в ярких нарядах танцуют под Таню Буланову.

Правда, под всем этим великолепием спрятана далеко не благостная история о состоятельной московской паре (Ходченкова и Цыганов), взявшей под опеку девочку Марту из ханты-мансийского детдома (Дарья Полунеева), которая становится средством взаимных манипуляций в давно остывших супружеских отношениях. Из этого могла бы получиться жесткая социальная драма, а то и хоррор, но режиссер склоняется к столь популярному в нашем кино последних лет жанру сказки. Все в фильме — и плохое, и хорошее — происходит как по мановению волшебной палочки (или хвоста призрачной лисы, которая появляется в богатом доме вместе с Мартой, а потом бесследно исчезает). А важнейшим из искусств для широкого зрителя по-прежнему остается мастерство эскапизма.

Юлия Шагельман