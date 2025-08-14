Чай и кофе дорожают в США из-за пошлин

По данным американского Бюро трудовой статистики, в июле цены на кофе в США выросли на 14,5% в годовом выражении. Эксперты также отмечают рост цен на чай и другие импортируемые продукты питания. Такой рост связан с высокими импортными пошлинами, введенными администрацией президента США Дональда Трампа.

В целом цены на продукты питания в июле выросли в годовом выражении на 2,9%. При этом, по мнению экспертов, в дальнейшем они могут расти сильнее, особенно на такие категории товаров, как чай и кофе. По подсчетам исследовательской организации Tax Foundation, почти 74% ($163 млрд) импорта продуктов в США теперь облагается повышенными пошлинами.

Многие импортеры и ритейлеры обеспокоены неизбежным ростом цен из-за этого. Как отмечает советник по юридическим вопросам юридической фирмы Akin Джош Тайтельбаум, у импортеров таких товаров, как кофе, чай или кокосовое молоко, нет возможности перенести производство в США из-за пошлин. «Они чувствуют себя пойманными высокими пошлинами, откуда бы они ни импортировали»,— считает он. По словам владелицы магазина индийских специй и чая Anjali’s Cup Анджали Бхаргавы, рост тарифов приведет к тому, что до потребителей будет доходить менее качественный чай тех продавцов, которые смогут выдержать столь высокие издержки за счет снижения качества.

Яна Рождественская