Города-побратимы России и США заморозили контакты друг с другом

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что контакты между российскими и американскими городами-побратимами, налаженные еще в советские годы, уже не поддерживаются. Также города не обновляют свои «дорожные карты», сказал он «РИА Новости». Когда и в связи с чем города перестали поддерживать контакты, господин Примаков не уточнил.

Евгений Примаков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Россотрудничество видит большие перспективы в возобновлении контактов, уверил он. Такое сотрудничество, по его словам, позволяет воплощать в жизнь образовательные, культурные, молодежные, туристические и другие проекты.

Сейчас между двумя странами заключены 28 до сих пор действующих соглашений о побратимстве городов, отметил руководитель ведомства. Например, Кливленд является городом-побратимом Волгограда, Филадельфия — Нижнего Новгорода, Сан-Диего — Владивостока. «Многие из них (соглашений.— "Ъ")... носят бессрочный характер. Формально все они считаются действующими, если стороны не направляют официальных извещений о расторжении»,— заявил он.

При этом некоторые города уже официально разорвали отношения друг с другом. В 2022 году Оренбург исключили из списка городов-побратимов Орландо, Ульяновск перестал быть городом-побратимом Оклахома-Сити.