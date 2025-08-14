Шнуров одобрил запрет пяти песен группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете распространения пяти треков группы. Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга установил, что песни побуждают несовершеннолетних к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков. По словам господина Шнурова, песни группы, действительно, для детей не предназначены.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Шнуров

«Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» — заявил музыкант ТАСС.

Речь идет о композициях «Кандидат», «Нетх...не», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские». Заявление с просьбой их запретить в надзорный орган направила зампредседателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова, которая на тот момент являлась сенатором.

В материалах суда представлена экспертиза Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Решение по иску суд вынес еще в октябре 2024 года. 13 августа на это обратили внимание СМИ.

Полина Мотызлевская