Гвоздь длиной 12 см вытащили из головы пациента нижегородские нейрохирурги

В Нижнем Новгороде нейрохирурги городской клинической больницы (ГКБ) №39 извлекли из головы пациента 12-сантиметровый гвоздь, который насквозь пробил череп и мозг. Об этом рассказал главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКБ №39 Нижнего Новгорода Фото: ГКБ №39 Нижнего Новгорода

Операция длилась больше трех часов, ее выполнили заведующий нейрохирургическим отделением №1 ГКБ №39 Александр Лавренюк и врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Павел Смирнов.

Пациент пробыл в больнице 53 дня, 40 из них — в коме. Теперь ему предстоит реабилитация.

Елена Ковалева