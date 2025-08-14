Чистая прибыль «Интер РАО» в первом полугодии достигла 82,9 млрд рублей

Чистая прибыль энергетической компании «Интер РАО» (MOEX: IRAO) по МСФО в первом полугодии увеличилась на 4,3%, до 82,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Общая выручка увеличилась на 12,4%, до 818,1 млрд рублей. Показатель операционной доходности EBITDA вырос на 17,0%, до 93,3 млрд рублей.

Больше всего выручка организации год к году увеличилась в сегментах «Энергомашиностроение» — на 28,9% (показатель EBITDA увеличился вдвое) и «Электрогенерация в Российской Федерации» — на 18,2% (рост EBITDA на 20,1%). В сегментах «Строительство и инжиниринг» и «Зарубежные активы» выручка год к году снизилась на 3,3% и 36,1% соответственно.

Операционные расходы увеличились на 12,9% и составили 757,6 млрд рублей.