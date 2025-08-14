В Дагестане открыли мемориал в память о погибших при взрыве на АЗС в 2023 году

В местности Караман (пригород Махачкалы) открыли мемориал в память о погибших при взрыве на АЗС, сообщил глава региона Сергей Меликов.

14 августа 2023 года на станции техобслуживания автомобилей в Карамане начался пожар. Огонь перекинулся на соседнее здание, где хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего загорелись соседние строения и АЗС. На месте происшествия и в первые дни после ЧП погибли 35 человек. Позднее еще два человека умерли в московских медучреждениях. Ранения получили более сотни человек.

С просьбой создать мемориал в Карамане к Сергею Меликову обращалась жительница Айшат Муртазалиева, потерявшая своих близких при взрыве.

Полина Мотызлевская