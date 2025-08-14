В Каспийске пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Ростова

Сотрудники УКОН МВД Дагестана задержали в Каспийске 40-летнего жителя Турали, у которого при личном досмотре обнаружены сильнодействующие вещества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В его автомобиле «Лада Веста» полицейские изъяты «Прегабалин» (200 гр.), «Тропикамид» (72 гр.) и «Трамадол» (56,3 гр.).

Препараты подозреваемый покупал в Ростове-на-Дону по поддельным рецептам, приобретенным там же. Затем отправлял посылки в Дагестан на свое имя. Вещества фигурант планировал сбыть «из рук в руки» своим знакомым.

В этот раз он решил лично перевезти вещества, и для этого сделал тайники в машине. Маскировка не сработала, ранее неоднократно судимого фигуранта, задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.3 ст.234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

