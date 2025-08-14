В Ярославле сотрудник ДПС отказался брать взятку в 30 тысяч рублей

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции за совершение им заведомо незаконного бездействия. Об этом сообщили в областном СУ СК.

По версии следствия, днем 12 августа на Суздальском шоссе водитель проехал на красный сигнал светофора и был остановлен инспекторами ДПС. В ходе проверки выяснилось, что водитель был лишен водительских прав.

«В ходе составления документов мужчина, не желая быть вновь привлеченным к административной ответственности, находясь в служебном автомобиле, попытался передать сотруднику ДПС ГИБДД в качестве взятки денежные средства в сумме 30 тыс. руб. за несоставление протоколов об административном правонарушении»,— рассказали в следственном управлении.

Полицейский от денег отказался и сообщил в дежурную часть. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова