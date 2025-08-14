Главе СКР доложат о ненадлежащем водоснабжении в Красном Октябре Саратова

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки в связи с обращениями о ненадлежащем водоснабжении в поселке Красный Октябрь города Саратова. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр СКР.

Ранее жители указанного рабочего поселка рассказали о нарушении их прав на качественное водоснабжение в обращении к силовому ведомству. Со слов граждан, в течение четырех месяцев в дома поступает не соответствующий санитарным нормам ресурс.

Авторы обращения отметили, что забор воды осуществляется в реке Латрык, но необходимой фильтрации она не подвергается. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов