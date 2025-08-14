Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» завоевал очередной трофей — Суперкубок UEFA. В турнире, который состоит из одного матча, ПСЖ обыграл лондонский «Тоттенхем». Основное время завершилось вничью (2:2), и судьба кубка решилась в серии пенальти. За развитием событий на стадионе в итальянском городе Удине следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Матч стартовал очень неспешно. 30-градусная итальянская жара не способствовала высокому темпу. К тому же игроки ПСЖ вышли из отпуска неделю назад, и это было заметно. «Тоттенхем» атаковал острее, и когда на 39-й минуте счет стал 1:0 в пользу британского клуба, это не казалось чудом.

Если вспомнить, что перед стартовым свистком в «Тотенхем» не верили ни букмекеры, ни многочисленные эксперты, то даже исход первой половины встречи вполне можно было назвать сенсацией. Особенно если учесть, что ПСЖ ни разу не ударил в створ ворот. «Шпоры» же откровенно играли вторым номером, отмечал футбольный эксперт Сергей Игнашевич: «По большому счету это осознанный выбор игры вторым номером, чтобы ждать момент, когда соперник обрежет, ошибется, устанет».

Во втором тайме эта тактика продолжила давать плоды, и очередной штрафной у ворот ПСЖ вновь привел к забитому мячу. «Тоттенхем» повел (2:0), и учитывая, что у парижан ничего не получалось, уверен, многие игроки из Лондона подумали, что трофей у них в кармане и начали оборонять почти победный счет. Это и было ошибкой. Концовку встречи ПСЖ провел невероятно. Такие развязки входят в историю. Сначала, на 85-й минуте, Ли Кан Ин один мяч отквитал, а на четвертой добавленной минуте Гонсалу Рамуш умудрился сравнять счет.

Регламент турнира не предусматривал дополнительного времени, и драматичная развязка тут же продолжилась серией пенальти, где себя проявил новичок ПСЖ, вратарь Люка Шевалье. Он парировал один из ударов. Кроме того, в ответственный момент мимо ворот пробил нападающий «Шпор» Матис Тель. Парижане же забили четыре пенальти из пяти, и комментатор Владимир Стоноженко констатировал очередную победу «Пари Сен-Жермен». Теперь после того, как утихнут празднования, главному тренеру парижан Луису Энрике предстоит немало сложных решений, в том числе выбор вратаря. В первом матче Люка Шевалье, которого купили за €40 млн, был не безупречен.

Именно с ним теперь будет конкурировать россиянин Матвей Сафонов, который не хочет покидать клуб. Тем более что Джанлуиджи Доннарумма уже точно из Парижа уедет. Правда, «Пари Сен-Жермен» купил еще и украинского защитника Илью Забарного за €63 млн. И вроде как новичок говорил, что не будет играть в одной команде с россиянином. Но футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции, уверен, что если Сафонов нужен Парижу, то мнение Забарного никто не спросит: «Я не думаю, что если бы Забарнову сказали, мол, закрой рот, у тебя сзади будет играть Сафонов, он бы что-то пикнул.

Потому что все решают тренер и президент клуба».

За всеми этими внутриклубными историями будем следить по ходу сезона, а пока отмечаем, что даже далекий от идеальной формы «Пари Сен-Жермен» продолжает побеждать.

Владимир Осипов