Полугодовая выручка Carlsberg выросла на 18%

В первом полугодии выручка датской компании Carlsberg выросла на 18,2%, составив 45,9 млрд датских крон ($7,2 млрд). Чистая прибыль снизилась почти на 3%, до 3,6 млрд крон ($560 млн). Этот показатель оказался чуть хуже прогнозов аналитиков.

При этом Carlsberg немного улучшила прогноз на 2025 год в целом: ранее она ожидала, что органический рост прибыли составит от 1% до 5%, теперь — от 3% до 5%. Компания объяснила это жаркой погодой нынешним летом, способствующей спросу на пиво, а также росту продаж премиального пива, в том числе в Китае. В то же время Carlsberg отметила, что слишком сильного улучшения показателей в ближайшее время ожидать не приходится, потому что потребительские настроения остаются подавленными в условиях довольно сильного роста цен.

«Мы не ожидаем улучшения потребительской среды до конца года»,— резюмировал гендиректор компании Якоб Оруп-Андерсон.

Carlsberg — одна из крупнейших пивоваренных компаний мира, занимающая третье место на этом рынке.

Акции Carlsberg после публикации отчетности упали почти на 6%.

Яна Рождественская