Портфель активных зарплатных карт ПСБ в Ярославском регионе превысил 40 тысяч штук

За 7 месяцев 2025 года банк ПСБ увеличил количество зарплатных клиентов — портфель активных зарплатных карт составил более 43 000 штук. Рост показателя обусловлен привлекательной бонусной программой, цифровизацией процессов обслуживания и быстро растущей сетью офисов ПСБ в регионе.

За последние семь месяцев к зарплатному проекту ПСБ присоединились медицинские организации, коммунальные и транспортные предприятия Ярославской области. Любой пользователь, получающий зарплату на карту ПСБ, может подключиться к программе лояльности и выбрать начисление процентов на остаток по карте или повышенный кешбэк за покупки в трех избранных категориях. Дополнительно банк начисляет 1% кешбека на все категории покупок. Кроме того, по карте доступен повышенный лимит на снятие наличных, причем снимать деньги без комиссии можно в банкоматах любых брендов в размере до 149 999 рублей в месяц, а в банкоматах ПСБ и банков-партнеров — до 1 млн рублей в месяц*. При оплате коммунальных платежей, услуг сотовой связи, налогов и штрафов через личный кабинет ПСБ пользователь также освобождается от комиссий. Оформить карту ПСБ можно дополнительно на любого члена семьи — супруга, детей, родителей — бесплатно, в любом офисе банка или онлайн.

«Работодатели выбирают зарплатный проект ПСБ благодаря его удобству: подключение к проекту простое и занимает минимальное количество времени — договор можно оформить онлайн, без визита в офис. Благодаря сервису удаленной поддержки клиентов открытие счета, выгрузка электронного реестра, зачисление зарплат в ПСБ осуществляется оперативно. Безопасность, комфорт и экономия времени — важные составляющие нашего зарплатного проекта, которые ценятся работодателями. А жители региона все чаще выбирают карты ПСБ для зачисления заработной платы, ценя надежность «домашнего» банка. И также потому, что благодаря своей программе лояльности ПСБ превращает обычные траты в бонусы, а банковское обслуживание — в персональную финансовую поддержку»,— прокомментировал Алексей Богачев, вице-президент-управляющий Ярославским филиалом ПСБ.

*Снятие в банкоматах ПСБ и банков-партнеров (Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР) бесплатно (лимит 1 000 000 в месяц); в банкоматах любого другого банка при снятии до 149 999 в месяц бесплатно, свыше — комиссия 2% (min 299 ). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Универсальная лицензия ЦБ РФ №3251.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251