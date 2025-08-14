В Саратовской области на железной дороге пострадал рабочий, возбуждено дело

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работнику железной дороги в Саратовской области (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно релизу, днем 14 июля этого года близ перегона железнодорожных станций Примыкание-Багаевка Приволжской железной дороги в Саратовской области получил телесные повреждения ремонтник искусственных сооружений, когда проводились работы по укладке водоотводных бетонных лотков. Полученные им травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

Следствие выяснило, что пострадавший трудоустроен в филиале железнодорожной компании и в день происшествия работал по указанию руководителя. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов