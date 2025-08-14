Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Болгарии 14 августа

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым состоится сегодня, 14 августа, в 13:00 в Софии (Болгария), сообщил театр им. Ленсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Бутусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Бутусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Можно поставить свечку или просто обратиться мысленно (время совпадает с московским)»,— говорится в сообщении театра.

Ранее вдова режиссера Мария сообщала ТАСС, что прощание пройдет и в Москве, а похороны состоятся в Санкт-Петербурге. Дата прощания еще не определена.

Юрий Бутусов умер 9 августа во время отдыха в Созополе с семьей. Вечером того дня он отправился плавать в море, но не справился с волнами и течением. Спасти его не удалось.

Режиссеру было 63 года. Он поставил десятки спектаклей в России и за рубежом. Имеет множество наград: «Золотая маска», «Золотой софит», премия Станиславского, «Чайка». В 2011–2018 годах был главным режиссером Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, в 2018–2022 годах — главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.

Полина Мотызлевская