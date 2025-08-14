Новый вид бабочек обнаружили в Керженском заповеднике

Специалисты выявили новый для Керженского заповедника вид дневных бабочек — краеглазку эгерию. Находку обнаружили во время исследований насекомых на кордоне Чернозерье в пойме реки Керженец 9-11 августа, рассказали в учреждении.

Фото: А. Затаковой, Керженский заповедник Краеглазка эгерия

Фото: А. Затаковой, Керженский заповедник

Краеглазка эгерия включена в Красные книги Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы. Эти булавоусые бабочки предпочитают летать под пологом старых широколиственных и смешанных лесов, чаще пойменных, придерживаются своих участков и охраняют их. Краеглазка эгерия хорошо маскируется, сливаясь с корой или теряясь в листве.

Для лесного Заволжья это первая находка, отметили в заповеднике. Раньше таких бабочек видели на юго-востоке Нижегородской области, в окрестностях поселка Уразова в Краснооктябрьском районе.

«С 2023 года наблюдается активное расселение вида по правобережным поймам реки Оки. В 2025 году краеглазки эгерии были замечены в Нижнем Новгороде, в тех местах, где сохранены группы возрастных деревьев, и в Борском округе по рекам Линда и Санда»,— рассказали специалисты.

Елена Ковалева