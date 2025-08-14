На экономическом форуме РФ и Киргизии подписали 30 соглашений на $270 млн

На Киргизско-Российском бизнес-форуме было подписано около 30 соглашений на сумму $270 млн. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков. По его словам, нынешний, седьмой, экономический форум стал крупнейшим за всю историю проведения делового мероприятия.

Господин Новиков сообщил, что стороны заключали договоры в сферах авиации, энергетики, роботостроения, металлургии и сельского хозяйства. Форум продлится до завтра. В нем принимают участие 800 представителей бизнеса и государственных ведомств России и стран Евразийского экономического союза.