В суд Башкирии поступили иски «Автобана» и управления Росавтодора друг к другу

В арбитражный суд Башкирии поступили исковые заявления ФКУ «Федеральное управление автодорог "Приуралье"» (подразделение Росавтодора) и АО «Дорожно-строительная компания "Автобан"» друг к другу.

По данным картотеки арбитражных дел, 4 августа ФКУ «Упрдор "Приуралье"» обратилось с требованием взыскать с «Автобана» 120,5 млн руб. Третьими лицами привлечены Счетная палата России и прокуратура Башкирии.

13 августа с заявлением обратилась дорожно-строительная компания — она взыскивает с «Приуралья» около 298,7 млн руб. В этом споре третьим лицом привлечена Счетная палата.

Информации о поводах для взаимных претензий в картотеке нет. К производству заявления не приняты.

Подмосковное АО «ДСК "Автобан"» являлась генподрядчиком ФКУ «Упрдор "Приуралье"» при строительстве участка федеральной трассы М-7 на обходе пяти населенных пунктов Илишевского и Дюртюлинского районов. Стоимость государственного контракта, подписанного в сентябре 2022 года, составила около 57,2 млрд руб.

Идэль Гумеров