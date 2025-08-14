Стрелявший в оппонента житель Уфы предстанет перед судом

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, общеопасным способом, с применением оружия (пп. «в», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. Фигурант уголовного дела признал вину.

По материалам дела, в январе этого года возле остановки общественного транспорта «Микрорайон Северный-Посадский» между двумя компаниями произошел конфликт. Обвиняемый после звонка знакомой приехал на место происшествия, где несколько раз выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Потерпевший лишился глаза, его здоровью причинен тяжкий вред.

Майя Иванова