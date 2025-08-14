В Крыму предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

В Крыму на четверо суток объявили штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом сообщили «Ъ» в МЧС России по РК.

«На всей территории Крыма и в Севастополе 15, 16, 17 и 18 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность»,— сообщили в ведомстве.

Ранее в Крыму также объявляли аналогичное штормовое предупреждение. В МЧС напомнили о запрете на сжигание мусора и сухой травы, а также попросили граждан не бросать непотушенные окурки.

Александр Дремлюгин, Симферополь