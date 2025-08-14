Под Астраханью под суд пойдет москвич за убийство рыбака из Смоленской области

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело об убийстве рыбака из Смоленской области (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в отношении 47-летнего жителя Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 28 апреля этого года на берегу реки Бузан близ села Калинино Володарского района Астраханской области нашли мертвого жителя Смоленской области. Специалисты выявили на теле колото-резаные раны в области груди и живота.

3 мая в Серпухове задержали по подозрению в убийстве 47-летнего жителя Московской области. Как установило следствие, компании жителей Московской и Смоленской областей познакомились, когда рыбачили в Володарском районе. Граждане употребляли алкоголь и в какой-то момент между двумя из них произошел конфликт. Фигурант несколько раз ударил ножом потерпевшего в грудь и живот, а затем сбросил тело в воду. Утром следующего дня он уехал из Астраханской области вместе со своими знакомыми.

Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов