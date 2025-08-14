Инвестор базы отдыха в Голом Мысу просит разрешить на своей территории гостиничное обслуживание
Пермский бизнесмен Александр Михалев, планирующий строительство базы отдыха на ул. Апрельской, попросил комиссию по землепользованию предоставить в отношении этой территории условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание». Заявление в интересах господина Михалева рассмотрели на сегодняшнем заседании комиссии. Напомним, что строительство современной базы отдыха предполагается на месте лыжной базы «Звезда» по ул. Апрельская, 51.
Фото: Эскиз гостиничного парка в микрорайоне Голый Мыс
По данным «Ъ-Прикамье», общественные слушания по согласованию гостиничного обслуживания на ул. Апрельской, 51 состоялись в июле.
По словам представителя краевого минимущества, проектная документация предполагает перевооружение существующей лыжной базы в гостиничный парк для отдыха населения. «Территория гостиничного парка будет насыщена различными арт-объектами, гостевыми домами двух типов – в форме треугольника и полусферы. Администрация Свердловского района считает возможным предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования участка. Вопрос о возможности организации заезда на эту территорию был рассмотрен на рабочей группе, по ее итогам принято решение о принципиальной возможности этого», - сообщила представитель министерства. Члены комиссии одобрили предложение Александра Михалева.
О планах бизнесмена возвести базу отдыха в Голом Мысу стало известно в 2023 году. Тогда он попросил комиссию по ПЗЗ установить на участке под лыжной базой по ул. Апрельской, 51 рекреационную зону Р-2. Общая площадь территории под строительство составляет 4,7 га. Участок и сооружения на нем находятся в аренде у Александра Михалева. На этой площадке бизнесмен собирался развивать экологический туризм — обустроить базу отдыха с глэмпингом, развлекательными объектами и экологическими тропами.