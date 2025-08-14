«Россети Тюмень» направили 2,5 млн на повышение надежности электроснабжения двух нефтепромыслов в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Средний Балык – Угутский» в ХМАО-Югре. Объект участвует в питании Ефремовского и Встречного месторождений углеводородов, которые разрабатывает «РН-Юганскнефтегаз». Стоимость работ составила 2,5 млн рублей.



Капремонт прошел на участке ЛЭП протяженностью около двух километров. Для доставки персонала и материалов по труднодоступной заболоченной местности специалисты задействовали вездеход на колесном ходу. На линии энергетики смонтировали более 400 новых стеклянных изоляторов и заменили 67 поддерживающих зажимов на современные спиральные. Новые устройства российского производства обладают высокой механической прочностью и проводимостью. Подача электричества потребителям во время работ шла непрерывно за счет поочередного отключения двух цепей ЛЭП.

«Россети Тюмень» непрерывно улучшают работу электросетевого комплекса. Своевременно выполненный ремонт повысил надежность электроснабжения инфраструктуры двух месторождений черного золота в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»