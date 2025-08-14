В Переславле сбившего насмерть пешехода водителя автобуса осудили условно

Суд признал виновным 54-летнего жителя Переславля-Залесского в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в сентябре 2024 года подсудимый, управляя автобусом, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Строителей в Переславле сбил пешехода. Пострадавшая получила травмы, от которых впоследствии скончалась в больнице.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Также суд на 2 года лишил мужчину водительских прав»,— сообщили в прокуратуре.

Также суд взыскал с работодателя подсудимого 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда дочери погибшей.

Алла Чижова