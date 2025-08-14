Стоимость квадратного метра в студиях в Челябинской области выросла на 7,5%

В Челябинской области медианная стоимость квадратного метра в студиях увеличилась на 7,5% с июля прошлого года и достигла 116 тыс. руб. Это максимальный рост цены среди форматов квартир в регионе, сообщает «Яндекс Недвижимость» и «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Средняя полная стоимость студии в регионе составила 3,1 млн руб., что на 4,7% больше, чем год назад. Дороже стали также квартиры с четырьмя и более комнатами. Цена «квадрата» выросла на 2,3% за год, до 78 тыс. руб., но полная стоимость снизилась на 10,2%, до 6,5 млн руб.

Остальные форматы квартир стали продавать дешевле. Наибольшее снижение цен зафиксировали в сегментах двух- и трехкомнатных квартир: -3,5% за год, до 79 тыс. руб. и 76 тыс. руб. за квадратный метр соответственно. Что касается медианной полной стоимости, цена двухкомнатных составила 3,8 млн руб. (-4,6%), трехкомнатных — 4,9 млн руб. (-6,4%). Цена квадратного метра в квартирах с одной комнатой упала на 0,9%, до 91 тыс. руб. при медианной полной стоимости 3,1 млн руб. (-0,8%).

Виталина Ярховска