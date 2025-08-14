Семь омичей задержали за организацию притона и сбыт наркотиков

В Омской области правоохранители задержали семь местных жителей, которые вовлекали девушек в занятие проституцией, а также торговали наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, организатором притона выступила местная жительница. Омичка привлекла своих знакомых, которые работали в качестве администраторов и водителей. Фигуранты дела через рекламу искали девушек, находившихся в сложном материальном положении, и предлагали им заниматься проституцией.

Кроме того, участники преступной группы сбывали клиентам наркотики, которые покупали через тайники-закладки. Уточняется, что сообщники поддерживали связь с работниками саун, гостиниц и отелей, куда доставляли девушек и запрещенные вещества.

В отношении омичей возбуждены уголовные дело об организации проституции (ст. 241 УК РФ) и вовлечении в эту деятельность (ст. 240 УК РФ), а также об организации притона (ст. 232 УК РФ) и сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ).

Александра Стрелкова