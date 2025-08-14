Главе СКР доложат о ненадлежащем медобеспечении инвалида в Волгограде

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов доложит о результатах процессуальной проверки по сведениям о ненадлежащем медицинском обеспечении инвалида в Волгограде и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр СКР.

Информация о нарушении прав пожилой жительницы Волгограда, являющейся инвалидом, на качественное медицинское обеспечение ранее появилась в сети. Отмечается, что с марта этого года ей не выдают жизненно необходимые лекарства.

Волгоградке приходится покупать медикаменты на свои деньги, что для нее затруднительно в финансовом плане. Пенсионерка обращалась по этому вопросу в профильные структуры, но безрезультатно.

Павел Фролов