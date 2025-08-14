Зарубежные СМИ: Что президент США обсудил с союзниками Киева перед встречей на Аляске?

Вашингтон готов на трехстороннюю встречу между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом американский президент заявил после онлайн-саммита с лидерами стран ЕС и Украиной. По словам президента Украины, союзники согласовали принципы переговоров с Москвой. Трамп добавил, что беседа, по его словам, прошла «на десятку». Как отметил Трамп, подобные переговоры он готов организовать если «получит необходимые ответы» во время разговора с российским президентом на Аляске. По информации издания Axios, глава Белого дома сообщил партнерам, что на встрече 15 августа он будет стремиться к прекращению огня между Россией и Украиной. Итоги телефонного разговора с главой Белого дома прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, Трамп дал понять, что территориальные вопросы Украины не могут быть решены без Зеленского. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Дональд Трамп заверил европейских коллег, что не намерен обсуждать с Путиным какой-либо раздел территорий, сообщает NBC со ссылкой на пять источников, знакомых с содержанием онлайн-встречи. По их словам, глава Белого дома обозначил основной целью прекращение огня на Украине. При этом все участники разговора согласились, что остановить боевые действия нужно до начала самих мирных переговоров. Источники CNN утверждают, что Трамп и европейцы обсудили возможность введения новых санкций в отношении России, но таких обязательств на себя американский президент не взял.

Напротив, у Трампа есть выгодное предложение для Путина: это, как пишет The Daily Telegraph, отмена ограничений в авиационной отрасли и разработка природных ресурсов на Аляске совместно с Россией. Постепенно ослаблять санкционный режим готов и Евросоюз, но только после прекращения огня, отмечает Sky News.

По словам дипломатов, знакомых с ходом переговоров, Трамп также выразил надежду на будущие гарантии безопасности для Украины, в том числе при участии США, хоть и не в рамках НАТО. Европейские страны при этом могут взять на себя обязательства по обеспечению долгосрочной обороны Украины, сообщает British Broadcasting Corporation. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в этом отношении был достигнут прогресс. В то же время, по данным The Times, Соединенное Королевство отказалось от идеи направить на Украину миротворцев в рамках так называемой коалиции желающих.

Представители Киева остались довольными, сообщает The Wall Street Journal. Как пишет газета, Трамп согласился проинформировать Зеленского об итогах переговоров с российским президентом, а после связаться с остальными европейскими лидерами. The Wall Street Journal также называет причину, по которой Дональд Трамп не привлек ко встрече на Аляске украинского лидера. Как говорят источники газеты, он опасался, что участие Зеленского на начальном этапе переговоров может сорвать их.

