Мировые фондовые индексы растут после того, как в США вышли данные об умеренных темпах инфляции. Это позволяет экспертам предположить, что уже в сентябре ФРС США может снизить учетную ставку, чего давно добивается Дональд Трамп.

После выхода данных по инфляции ФРС наверняка пойдет на снижение ставки

Вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы в сентябре теперь близка к 100% после того, как новые данные показали умеренный рост инфляции в США в июле, а министр финансов Скотт Бессент заявил, что, по его мнению, агрессивное снижение на полпункта возможно, учитывая недавние слабые данные по занятости.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта на заседании ФРС 16–17 сентября в 99,9%, согласно оценкам, рассчитанным с помощью инструмента FedWatch от CME Group после публикации данных по индексу потребительских цен за июль во вторник.

Готова ли ФРС снизить процентные ставки?

Президент Дональд Трамп на этой неделе вновь призвал к снижению процентных ставок после того, как данные по инфляции оказались ниже ожиданий экономистов. Однако Федеральная резервная система месяцами игнорировала давление Трампа, предпочитая сохранять процентные ставки на прежнем уровне, поскольку политики наблюдают потенциальную инфляцию, вызванную введением тарифов.

Теперь же экономисты сообщают ABC News, что эта позиция, вероятно, изменится на встрече центральных банков в следующем месяце,— эксперты прогнозируют снижение процентной ставки на четверть процентного пункта.

Бессент призывает к сильному снижению ключевой ставки

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в среду, что краткосрочные процентные ставки должны быть на 1,5–1,75% ниже нынешнего уровня, поддерживая кампанию давления на Федеральную резервную систему со стороны администрации Трампа. Бессент призвал к снижению ключевой ставки на полпункта на заседании ФРС в сентябре.

Замечания Бессента стали на данный момент самыми четкими указаниями о том, что должно происходить с краткосрочными процентными ставками.

Министры финансов, которые занимаются выпуском облигаций и сбором налогов, традиционно не вмешиваются в денежно-кредитную политику, которая находится в ведении ФРС. Трамп призывает к снижению ключевой ставки с начала года и называет Джерома Пауэлла «мистером слишком поздно» из-за его нежелания начинать снижение ставки в нынешнем году и нерасторопный ответ банка на постпандемийную инфляцию.

Джером Пауэлл теперь, скорее всего, снизит ключевую ставку

После всего театра с Дональдом Трампом в главной роли финансовые рынки ожидают снижения ключевой ставки в США в сентябре с вероятностью 96%. Дональд Трамп угрожает и кричит, но Джером Пауэлл остается стойким и ничего не делает: так до последнего времени развивалась борьба между президентом США и главой Федеральной резервной системы. С момента вступления Трампа на пост Пауэлл ни разу не снизил ключевую ставку. Основным аргументом Пауэлла было то, что снижение может привести к усилению инфляции.

Однако июльские данные по инфляции в США оказались ниже ожиданий. Это, очевидно, укрепило уверенность финансовых рынков в том, что на заседании в сентябре неизбежно произойдет первое снижение ключевой ставки. Но в Америке сейчас, видимо, нельзя обойтись без разногласий. Администрация США начала дебаты о том, не нужно ли вместо небольшого снижение на 0,25 п. п. сильно снизить ставку на 0,5 п. п.

Сообщается, что вероятность снижения ключевой ставки ФРС теперь 100-процентна

Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре сейчас близка к 100% после того, как новые данные показали, что темпы инфляции в США в июле были умеренными, а министр США Скотт Бессент сказал, что, на его взгляд, агрессивное снижение на полпункта возможно, учитывая недавние слабые данные по занятости. Трейдеры в среду оценили вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта в сентябре в 99,9%.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик