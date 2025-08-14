Нижегородца арестовали за рассказ матерных анекдотов
В Арзамасе местного жителя по решению арестовали на трое суток за рассказ в общественном месте анекдотов с нецензурной лекской. В матералах суда говорится, что подусдимый рассказывал анекдоты в компании знакомых. При этом мат, который он использовал, могли слышать постороние люди.
«Беспричинно выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии мимо проходящих граждан. На замечания не реагировал, продолжал сквернословить, вел себя грубо, нагло, вызывающе»,— говорится в деле (цитата по РИА «Новости»).
Суд признал нижегородца виновным в нарушении статьи КоАП о мелком хулиганстве. Подсудимый признал вину и раскаялся.