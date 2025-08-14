В Челябинской области откроют три резиденции Уральской индустриальной биеннале

Уральская индустриальная биеннале современного искусства запускает новый цикл арт-резиденций в Челябинской области. В 2025 году локациями для художественных выставок станут три южноуральские площадки, сообщает пресс-служба регионального Центра проектного развития территорий и туризма.

Арт-резиденции расположат в соцгородке ММК в Магнитогорске, в естественно-научном музее Ильменского государственного заповедника в Миассе и на Порожской ГЭС в Сатке. Художественные проекты на территории ГЭС появятся этой осенью, а в Миассе и Магнитогорске программа будет работать до лета 2026 года.

Также в сентябре запустится новый цикл арт-индустриальных маршрутов биеннале, в рамках которого можно будет посетить действующие предприятия и объекты промышленного наследия. Среди точек маршрута: Магнитогорск, Миасс, Саткинские пороги, Кыштым и поселок Сокол со сверхсекретным объектом «Лаборатория Б». До конца года планируется провести около 40 поездок суммарной протяженностью более 13 тыс. км. В программе предусмотрены однодневные, двухдневные и трехдневные туры.

Виталина Ярховска