Суд наказал четырех жителей Пензы за обман страховой компании

В Пензе суд вынес приговор в отношении четырех местных жителей в возрасте от 27 до 34 лет по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Как выяснилось в суде, фигуранты решили незаконно получить страховые выплаты и в период с 2023 по 2024 год инсценировали ДТП, после чего информировали о них сотрудников ГИБДД. Как только подозреваемые собирали все необходимые документы, они обращались в страховую компанию. Фигуранты получили таким образом в общей сложности более 244 тыс. руб.

Свою вину подозреваемые признали, в содеянном раскаялись, в полном объеме возместили причиненный страховой компании ущерб. Суд оштрафовал их на суммы от 30 до 200 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов