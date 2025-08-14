В России снизился спрос на курьеров

Количество вакансий для курьеров во втором квартале 2025 года сократилось на 7% год к году, при этом число резюме выросло на 102%. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчет Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР) на основе данных hh.ru.

При этом спрос на курьеров вырос в некоторых регионах страны несмотря на общий тренд: в Северо-Кавказском федеральном округе — на 152%, в Северо-Западном федеральном округе — на 37%. Чаще всего курьеры заняты в сферах розничной торговли (40%), перевозок, логистики и складской деятельности (42%).

Руководитель АЦ РИР Николай Васильев сообщил изданию, что считает колебания спроса на курьеров краткосрочными. Он объясняет их сезонными факторами и особенностями отрасли. Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК «Автомакон», считает снижение востребованности курьеров долгосрочным трендом. По ее мнению, он сформирован охлаждением экономики, замедлением развития розничной торговли и насыщением рынка доставки.