На торги выставили право развивать 29,6 га земель под Уфой

Администрация Уфимского района объявила конкурс на право заключить договор о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в селе Булгаково. Начальная цена торгов — 20,4 млн руб., их участники должны будут внести задаток в том же размере.

Заявки на конкурс принимают с сегодняшнего дня. Итоги торгов подведут 15 сентября.

Площадь территории — 29,6 га. На землях расположено пастбище.

На территории разрешено строительство индивидуальных жилых домов общей площадью до 16,2 тыс. кв. м. Максимальный процент жилой застройки — 50%. Земли также можно использовать для размещения объектов коммунального обслуживания, культурно-досуговой деятельности, магазинов, заведений общественного питания и спортивных объектов.

Девелопер должен инвестировать в развитие территории не менее 994 млн руб. Участники должны будут подтвердить намерение передать районной администрации три квартиры с чистовой отделкой площадью не менее 33 кв. м каждая, расположенные в многоквартирных домах на территории Булгаковского сельсовета.

Победитель конкурса обязан передать администрации проекты планировки и межевания участка, расположенного за пределами территории КРТ, для строительства детского сада на 260 мест. Кроме этого, он должен построить в квартале детскую площадку и площадку для отдыха.

Одним из критериев конкурсного отбора станет наличие у претендентов машин, оборудования, производственной базы стройматериалов и так далее.

Наталья Балыкова