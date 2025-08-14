Тариф «Модный»

Весной 2025 года президент США Дональд Трамп объявил так называемые тарифные войны — он повысил тарифы на импорт продукции в Америку. По его задумке это должно простимулировать экономику страны и создать больше рабочих мест после периода рецессии. При этом он уже дважды отодвинул введение пошлин против Китая на 90 дней. Разбираемся, как это может повлиять на модную индустрию США.

В начале августа модный дом Ralph Lauren отчитался о своей выручке за первую половину 2025 года. Чистая прибыль компании увеличилась на 30% (до $220 млн), а выручка поднялась до $1,7 млрд. При этом бренд показал уверенный рост не только в США, но также в Европе и Азии. Причем именно показатели азиатского рынка были самыми приятными — продажи там увеличились на 21%.

Модельер Ральф Лорен награжден Президентской медалью Свободы из рук президента США Джо Байдена в Восточном зале Белого дома 4 января 2025 года в Вашингтоне

Несмотря на положительную динамику, в бренде заверили, что во второй половине 2025 года стоит ждать стагнации — во многом из-за пошлин и тарифов, введенных Дональдом Трампом, и ответных тарифов со стороны европейских и азиатских государств.

Стоит отметить, что высокая мода, скорее всего, останется в порядке. Основная проблема пошлин Трампа связана с быстрой модой. Многие компании еще несколько лет назад начали переносить свое производство из Китая в другие азиатские регионы. При этом Китай, будучи одним из главных поставщиков дешевой одежды в США, скорее всего, сможет восстановить мощности — экспорт в Европу или, скажем, Австралию никуда не денется. Более того, австралийцы остаются одними из ключевых потребителей быстрой моды с китайских маркетплейсов Shein и Temu.

Камбоджийские рабочие производят джинсы на фабрике. Сотрудники работают на текстильной и швейной фабрике, финансируемой Китаем в Камбодже. Надпись «Сделано в Камбодже» можно увидеть на футболке в магазине Nike на Пятой авеню

Основная проблема затронет Шри-Ланку и Камбоджу. Их пошлины пока составляют 36% и 30% соответственно. Это огромный удар по промышленности обеих стран, потому что в прошлом году Камбоджа экспортировала одежду на $3 млрд — эта отрасль составляет 10% от всего экспорта страны. Шри-Ланка экспортировала на $1,9 млрд. Именно в этих странах производится одежда масс-маркет брендов Nike, Levi’s и Lululemon.

Как именно США собираются переносить производственные мощности внутрь страны, неизвестно. С такими пошлинами индустрия производства одежды в Азии просто не выживет. Многие из рабочих фабрик работают сверх нормы — они еле сводят концы с концами при нынешних показателях. Увеличение экспортных тарифов на 30% задушит индустрию, потому что работникам будет просто не на что кормить свои семьи.

Pop-up бутик SHEIN в Палаццо деи Джуре Консулти. Китайская платформа электронной коммерции SHEIN, специализирующаяся на ультрабыстрой моде. Флагманский магазин H&M в Шанхае

Спрос на фаст-фэшн, особенно в США, вряд ли снизится. Это значит, что одежда за условные $5 станет дорожать — и таким образом отпугнет основную целевую аудиторию. Шри-Ланка, Камбоджа и Филиппины (еще одна страна, в которую американские компании перенесли свое производство) сейчас договариваются о снижении пошлин. Идеальный сценарий их отмены уже не кажется реалистичным, поэтому главы стран надеются снизить показатели до 15%, чтобы фабрики и производства могли если не процветать, то хотя бы продолжать существование. А американские потребители и дальше получали масс-маркет по приемлемым для себя ценам.

