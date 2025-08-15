Драгоценности в витрине

Cosmic Splendor: Jewellery from the Collections of Van Cleef & Arpels

Американский музей естественной истории Нью-Йорк, до 4 января 2026 года

На протяжении тысячелетий люди смотрели в небо и вдохновлялись величием космической вселенной. Далекие звезды и таинственные планеты находили воплощение в произведениях искусства, в том числе ювелирного: в 1950-е мастера переосмысливали запуск спутника, а в 1970-х начали интерпретировать знаки Зодиака. Более 60 космических драгоценностей французского дома Van Cleef & Arpels сегодня можно увидеть в Американском музее естественной истории в рамках выставки «Космическое великолепие». Круглая подвеска из желтого золота 1969 года увековечила исторический момент высадки на Луну: фактура кулона имитирует лунную поверхность, а рубином обозначено место высадки космонавтов. Именно эти подвески были вручены в качестве памятного подарка трем астронавтам корабля «Аполлон-11».

Кулон в виде луны, 1969 год Фото: Van Cleef & Arpels Кулон в виде Девы, 1972 год Фото: Van Cleef & Arpels Брошь Спираль, 1942 год Фото: Van Cleef & Arpels Брошь «Падающая звезда», 2021 год Фото: Van Cleef & Arpels Клипсы Парные галактики, 2021 год Фото: Van Cleef & Arpels Брошь Диана, 2011 год Фото: Van Cleef & Arpels Часы Lady Arpels Heures Filantes, 2015 год Фото: Van Cleef & Arpels Брошь «Метеор», 1951 год Фото: Van Cleef & Arpels Часы Midnight Planetarium, 1951 год Фото: Van Cleef & Arpels Брошь «Звездочка», 1966 Фото: Van Cleef & Arpels

Dinh Van, 60 Years of Freedom and Creation

Christie’s, Париж, 3–13 сентября

Парижское отделение аукционного дома представляет ретроспективу культового французского ювелирного бренда Dinh Van. Марка появилась 60 лет назад, в 1965 году, в предреволюционном Париже. Ее создатель Жан Дин Ван 15 лет проработал в Cartier, пока не решил развивать собственный концептуальный минимализм. Среди созданных им знаменитых украшений: браслеты-наручники Menottes, кольцо-пряжка, прямоугольное кольцо Deux Perles с парой вращающихся вокруг своей оси цветных жемчужин, кольца-«кандалы», связанные цепью, браслеты с технологичными застежками. Дин Ван был одновременно скульптором и одним из пионеров в исследовании форм и материалов. Его творчество было созвучно моде той эпохи: он много сотрудничал с Пьером Карденом, Пако Рабанном, близко дружил со скульптором Сезаром. Кстати, и с Cartier Дин Ван не прекратил сотрудничество, основав собственную марку: вплоть до конца 1970-х ювелир курировал мастерские французского бренда в Нью-Йорке, создавая отдельный ассортимент для заокеанской клиентуры.

Серебряное кольцо «Оргия», Dinh Van, 1965 год Фото: Christie's Браслет с застежкой, Dinh Van, 1970 год Фото: Christie's Двойное серебряное кольцо, Dinh Van х Paco Rabanne Фото: Christie's Браслет «Наручники», Dinh Van Фото: Christie's Браслет из желтого золота с белым жемчугом, Dinh Van Фото: Christie's

Artists’ Jewelry: From Cubism to Pop, the Diane Venet Collection

Художественный музей Нортона Флорида, до 5 октября

«От кубизма до поп-арта, коллекция Дианы Вене» — так называется выставка ювелирных украшений, созданных всемирно известными художниками и скульпторами: Сальвадором Дали, Александром Колдером, Жоржем Браком, Клодом Лаланном, Франком Стеллой, Джеффом Кунсом. Собирательница таких вещиц — Диана Вене, жена скульптора Бернара Вене. Ее увлечение украшениями началось в день, когда будущий супруг пытался обернуть вокруг ее безымянного пальца тонкий серебряный стержень, чтобы потом превратить его в обручальное кольцо. Тот момент, более 40 лет назад, стал началом ее «интимной коллекции».

Во Флориду привезли более 150 предметов ювелирного искусства из частного собрания Вене. Среди них есть произведения из кованого металла и драгоценных камней, а есть вещи из проволоки, пластика и других абсолютно нетрадиционных материалов. Каждый предмет рассказывает личную историю творческого риска, поиска идентичности и человеческой дружбы. На выставке можно увидеть подвеску Madame из золота, рубинов и бриллиантов Жана Кокто с изображением женского лица, золотую маску с перфорацией для глаза Мана Рэя, подвеску «Великий фавн» по дизайну Пабло Пикассо, яркие эмалевые броши Ники де Сен-Фаль, часы-ложечку Сальвадора Дали.

Бернар Венет, кольцо Неопределенная линия, 1985 год Фото: Damian Noszkowicz Лучио Фонтана, браслет Космическая концепция затмения, 1967 год Фото: Philipe Gontier Жан Кокто, подвеска Madame, 1960-е Фото: Greg Favre Ники де Сен-Фалль, брошь Nana Ange, 1991 Фото: Niki Charitable Art Foundation Сальвадор Дали, заколка для волос Маленькие часы-ложечка, 1957 год Фото: Philippe Servent Пабло Пикассо, подвеска «Великий фавн», 1973 год Фото: Sherry Griffin Фрэнк Стелла, колье без названия, 2009 год Фото: Sherry Griffin Ман Рэй, маска Оптическая тема, 1975 год Фото: Alain Leprince Александр Колдер, пряжка для ремня без названия, около 1940 года Фото: Sherry Griffin Александр Колдер, шерстяной гобелен из Обюссона «Спирали», 1971 год Фото: Calder Foundation Линда Бенглис, серебряная брошь, 2000 год Фото: Sherry Griffin