Драгоценности в витрине
Выставки ювелирного искусства в музеях мира
Cosmic Splendor: Jewellery from the Collections of Van Cleef & Arpels
Американский музей естественной истории
Нью-Йорк, до 4 января 2026 года
На протяжении тысячелетий люди смотрели в небо и вдохновлялись величием космической вселенной. Далекие звезды и таинственные планеты находили воплощение в произведениях искусства, в том числе ювелирного: в 1950-е мастера переосмысливали запуск спутника, а в 1970-х начали интерпретировать знаки Зодиака. Более 60 космических драгоценностей французского дома Van Cleef & Arpels сегодня можно увидеть в Американском музее естественной истории в рамках выставки «Космическое великолепие». Круглая подвеска из желтого золота 1969 года увековечила исторический момент высадки на Луну: фактура кулона имитирует лунную поверхность, а рубином обозначено место высадки космонавтов. Именно эти подвески были вручены в качестве памятного подарка трем астронавтам корабля «Аполлон-11».
Dinh Van, 60 Years of Freedom and Creation
Christie’s,
Париж, 3–13 сентября
Парижское отделение аукционного дома представляет ретроспективу культового французского ювелирного бренда Dinh Van. Марка появилась 60 лет назад, в 1965 году, в предреволюционном Париже. Ее создатель Жан Дин Ван 15 лет проработал в Cartier, пока не решил развивать собственный концептуальный минимализм. Среди созданных им знаменитых украшений: браслеты-наручники Menottes, кольцо-пряжка, прямоугольное кольцо Deux Perles с парой вращающихся вокруг своей оси цветных жемчужин, кольца-«кандалы», связанные цепью, браслеты с технологичными застежками. Дин Ван был одновременно скульптором и одним из пионеров в исследовании форм и материалов. Его творчество было созвучно моде той эпохи: он много сотрудничал с Пьером Карденом, Пако Рабанном, близко дружил со скульптором Сезаром. Кстати, и с Cartier Дин Ван не прекратил сотрудничество, основав собственную марку: вплоть до конца 1970-х ювелир курировал мастерские французского бренда в Нью-Йорке, создавая отдельный ассортимент для заокеанской клиентуры.
Artists’ Jewelry: From Cubism to Pop, the Diane Venet Collection
Художественный музей Нортона
Флорида, до 5 октября
«От кубизма до поп-арта, коллекция Дианы Вене» — так называется выставка ювелирных украшений, созданных всемирно известными художниками и скульпторами: Сальвадором Дали, Александром Колдером, Жоржем Браком, Клодом Лаланном, Франком Стеллой, Джеффом Кунсом. Собирательница таких вещиц — Диана Вене, жена скульптора Бернара Вене. Ее увлечение украшениями началось в день, когда будущий супруг пытался обернуть вокруг ее безымянного пальца тонкий серебряный стержень, чтобы потом превратить его в обручальное кольцо. Тот момент, более 40 лет назад, стал началом ее «интимной коллекции».
Во Флориду привезли более 150 предметов ювелирного искусства из частного собрания Вене. Среди них есть произведения из кованого металла и драгоценных камней, а есть вещи из проволоки, пластика и других абсолютно нетрадиционных материалов. Каждый предмет рассказывает личную историю творческого риска, поиска идентичности и человеческой дружбы. На выставке можно увидеть подвеску Madame из золота, рубинов и бриллиантов Жана Кокто с изображением женского лица, золотую маску с перфорацией для глаза Мана Рэя, подвеску «Великий фавн» по дизайну Пабло Пикассо, яркие эмалевые броши Ники де Сен-Фаль, часы-ложечку Сальвадора Дали.