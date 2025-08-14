Прокуратура начала проверку о нарушении прав жильцов дома в Ершовском районе

Прокуратура Ершовского района Саратовской области приступила к проверке сведений о нарушении жилищных прав жителей многоквартирного дома № 11 по ул. Космонавтов. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

Согласно релизу, в результате происшествия 7 июля этого года в доме частично обрушились перекрытия и стены одного из подъездов. Специалисты изучили конструкции здания для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Сейчас завершается процедура согласования документов, которые требуются для мер поддержки пострадавшим гражданам и ремонта. Прокуратура рассмотрит каждое поступившее от них обращение. Надзорное ведомство контролирует вопрос соблюдения жилищных прав граждан.

Павел Фролов